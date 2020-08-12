信源企業主要股東有變
2020年08月12日 21:20
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信源企業集團(01748)公布，瑞豐與環宇國際訂立一項買賣協議。據此，瑞豐已同意出售而環宇國際已同意購買1.16億股，相當於信源企業集團已發行股本總額約26.36%，代價為1.62億港元。
待轉讓事項完成後，瑞豐將不再持有任何股份，因此，瑞豐將不再為公司的主要股東，環宇
國際將持有已發行股本總額約26.36%，並將成為主要股東及關連人士。
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