國電科環發盈警
2020年08月12日 21:22
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國電科環(01296)發盈警，預期截至2020年6月30日止6個月錄得稅前虧損約4.4億至4.6億元人民幣(下同)，2019年同期則錄得稅前虧損約1.53億元，主因是風電產品及服務板塊的上游原材料和關鍵部件價格持續上漲，導致風機業務的毛利率下降；受疫情影響，部分EPC項目進度延後，收入下降及人工成本上升，進而導致毛利按年下降；部分風機產品的質保費用有所增加。
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