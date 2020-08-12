【時光倒流】康怡樓價重返兩年半前　珀麗灣跌到2017年

樓市受多重打擊下，大型屋苑二手樓價時光倒流。鰂魚涌康怡花園中低層三房單位，減價後僅以1,000萬元沽出，低市價10%之餘，料重返兩年半前價位。馬灣珀麗灣兩房戶，劈價近10%後，只以530萬元轉手，亦屬2017年中水平。

中原楊文傑稱，康怡花園終於錄本月首宗二手買賣，為上述N座中低層5室，實用面積616方呎，放盤現已交吉，約兩星期前才叫價1,050萬元放盤，減價50萬元後沽出，呎價約16,234元。同質素單位近期成交價普遍達1,100萬至1,200萬元。

資料顯示，同座數一個中層同面積單位，於2017年11月期間曾售1,084萬元，即扣除不足五層及景觀差異，料是次做價接近當時價位。

業主睇淡後市，劈價出貨是樓價回落主因。該行溫明峯表示，珀麗灣18座低層C室兩房戶，實用面積512方呎，於5月時以588萬元放盤。原業主認為市況轉差，加上單位景觀較遜，累減58萬元，終以530萬元沽出，屬2017年中價，呎價10,352元。

據了解，屋苑本月錄得一房單位以530萬元沽出，可見上述兩房只賣一房價。他續指，政府辣可以令交投增加，同時市民換樓亦會較為輕鬆，因不用先付15%稅項才可以再入市。

即使過往樓流通量最高細價根，交投亦被「急凍」，都為樓價倒跌原因。美聯翁凱傑透露，沙田第一城8月暫時只錄6宗買賣，較7月同期急降近七成。放盤業主叫價態度開始軟化，其中48座高層A室，實用面積284方呎，屬優質兩房單位，開價530萬元，減至510萬元易主，屬今年初水平，呎價約17,958元。

他補充，另一個37座中層同面積單位，累減50萬元後，近日都以510萬元易手。資料顯示，同面積單位上月最高售價曾達575萬元。

葵涌區本月更只錄得2宗買賣，中原許偉業表示，其中新葵芳花園C座中層8室，實用面積418方呎，原業主收租19年，剛重新翻新單位，月初重新放租但久久未獲承租。上周五(7日)開價670萬元放售，獲上車客還價625萬元，並可即時以支票落訂。原業主起初堅持底價638萬元，見新買家夠「實在」，終接受還價，呎價14,952元，重返年初水平。

【蝕讓潮】

二手市場單日再錄兩宗損手成交。西營盤眀徳山兩房戶，市傳以960萬元售出，較4年前購入價，帳面再低約9%。該盤自今年6月至今，已錄至少3宗蝕讓個案。

市場消息透露，上述單位為一個高層戶，以實用面積410方呎計，呎價約23,415元。據了解，原業主於2016年中以逾1,050萬元購入，物業帳面跌價近100萬元。

西貢逸瓏園都錄「出血」個案。美聯張詠思指，該盤2座中高層H室，實用面積986方呎，套三房連儲物房及工人套房設計，獲同區客承接，成交價1,330萬元，呎價約13,489元。原業主於2016年1月購入單位，期內帳面蝕約56.12萬元。

個別業主「無錢賺」也離場。市場消息稱，何文田ONE HOMANTIN第2座中高層單位，實用面積約500方呎，以約1,050萬元易手，呎價約2.1萬元，較約四年前購入價，帳面僅升值約5.6%，料只近平手沽貨。

此外，市區車位價不穩。資料顯示，堅尼地城泓都B期停車場2樓一個單號同類物業，以187萬元登記售出，原業主於2018年以200萬元購入，帳蝕約13萬元。

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