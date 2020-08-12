瑞銀：倘疫苗明年中量產　全球經濟2022年回暖

外國傳媒報道，瑞銀表示，如果疫苗能在明年開始量產，在貨幣與財政政策刺激下，可望能推升經濟活動在2022年以前重回疫情爆發前水平。

瑞銀針對疫情變化對經濟影響進行基準情景、上行與下行3種分析：

在基準情景部分，瑞銀認為，如果疫苗能在明年第2季開始量產，即使中美關係緊張，但基於兩國仍然執行第一階段經貿協議，應不至於對經濟造成嚴重衝擊。待美國總統大選落幕後，在貨幣與財政擴張刺激下，可望帶動經濟活動小幅增加，全球經濟或在2022年以前重回疫情前水平。

比較理想的狀況是，如果疫情可穩定控制、疫苗提前在今年底前上市，加上政府持續擴張財政規模、中美關係保持現狀，預期美股標指有機會在明年中前漲至3,700點，即再創新高，金價則可能會從目前高位降至每安士1,600到1,700美元。

惟最糟糕的是，如果疫情捲土重來並嚴重到必須再度封鎖邊境，加上中美關係持續惡化、新財政政策刺激力道有限、疫苗研發受阻，屆時市場風險升溫，金價可能進一步挑戰2,200美元。

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