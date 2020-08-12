夜市UPDATES：美股及港夜期升勢穩固 騰訊ADR靠穩

美股早市升幅收窄，道指目前報27,919點，升232點或0.84%；標指報3,372點，升38點或1.15%；納指報10,953點，升170點或1.58%。

港股期指夜市則報25,344點，升109點，高水100；騰訊ADR較港股升0.67%。

銀行股也普遍上漲，摩根大通升1.9%，而美國銀行和花旗集均上漲2%，富國銀行升3.2%。科技股如Facebook、亞馬遜、微軟和Netflix均反彈1%。

美國新一輪經濟刺激措施談判是市場難以逃避的憂慮，據報美國參議院共和黨領袖麥康奈爾周二指，白宮和民主黨之間一直沒有對話，「又一天過去了，雙方陷入了僵局」。

分析認為，特朗普通過行政令來推行其部分刺激政策，但數額和效果難以與國會通過的整體性法案相比，此外這些行政令的法律有效性還將遭遇民主黨人的挑戰。

【21:30】新冠肺炎疫苗在望，美股開市早段顯著做好，道指漲300點，至27,987點；納指漲123點，至10,906點；標指漲30點，至3,364點。

藥廠Moderna與美國政府達成15億美元協議，提供1億劑測試性疫苗，股價早段漲7.3%至74.01美元。

郵輪股做好，皇家加勒比股價升1.4%至59.52美元；嘉年華股價升0.6%至15.92美元。

Apple被德州聯邦陪審團裁定侵犯版權，需向Optis Wireless Technology賠償5.06億美元。Apple股價早段仍升1.5%至444.19美元。

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