樓價UPDATES：曉峰園套三房險守1000萬價位

二手業主劈價幅夠狠，青衣曉峰園套三房單位，減價200萬元後，以1,000萬元獲承接，減幅近17%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島7座中層C室，實用面積約811方呎，套三房連工人套房間隔，享全海景，叫租36,000元減至33,000元租出，減租約3,000元或約8%，實用呎租約40.7元。

●小西灣藍灣半島7座極高層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，獲租客以18,000元租入，實用呎租約39.6元，租客為本區客。

●天后向南樓中層B室，實用面積696方呎，三房間隔及工人房間隔，叫價850萬元，最終願減50萬元，以800萬元易手，實用呎價11,494元，買家屬於用家，睇樓多時，見單位呎價較天水圍呎價更平，即馬上議價洽購。

●跑馬地嘉逸軒中層B室，實用面積約521方呎，兩房間隔，月租開價約25,000元，外區租議價後以約23,000元承接，實用呎租約44.1元。

●灣仔壹環高層B室，實用面積320方呎，開放式間隔，享山景，叫價868萬元，最終願減68萬元，以800萬元易手，實用呎價25,000元，新買家屬於投資者，單位市值租金18,000元，租金回報2.7厘。

●西半山海明苑高層B室，實用面積483方呎，兩房間隔，以999萬元沽出，實用呎價20,683元，原業主於2009年12月購入上址，當時作價412萬元，持貨近11年至今轉手，帳面獲利587萬元。

●薄扶林置富花園8座低層B室，實用面積約588方呎，套三房套間隔，開價約840萬元，議價後以約806萬元成交，實用呎價約13,707元，新買家為同區用家入市作換樓之用。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨2期吉利徑2號高層B室，實用面積約626方呎，兩房間隔，其後業主將兩間房的空間改大，外望享內園景觀，日前終以20,000元獲承租，實用呎租約32元，該盤本月至今累錄約10宗租賃成交，平均實用呎租約34元。

●長沙灣宇晴軒6座中層E室，實用面積約484方呎，兩房間隔，放盤約6個月，原業主叫價950萬元，其後將叫價減至890萬元，獲外區客議價後再減至878萬元成交，累減72萬元或約7.6%，實用呎價約18,140元。

●長沙灣宇晴軒5座極高層G室，兩房間隔，實用面積約447方呎，以約18,000元放租約兩個月，後獲區內客洽詢，雙方議價後以約17,300元租出，實用呎租約38.7元，新租客為一家三口，睇樓兩次後拍板承租。

●西南九龍君滙港3座中高層H室，兩房間隔，實用面積約482方呎，業主以約21,000元放租僅一星期，即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,700元或8%，以19,300元租出，實用呎租約40元，新租客為情侶，睇樓三次後決定承租。

●啟德天寰3座中層E室，兩房間隔，實用面積約433方呎，業主以約21,000元放租一星期，即吸引區內客洽詢，議價後減價3,000元或14.3%，以18,000元承租，實用呎租約41.6元，新租客為夫婦，睇樓1次後即拍板承租。

●九龍啟德1號3座中層H室，實用面積375方呎，一房間隔，開價約830萬元，議價後以780萬元成交，實用呎價20,800元，原業主於2017年1月以695萬元買入，持貨3年帳面獲利85萬元，單位期內升值12.2%。

●觀塘華苑大廈B座高層G室，實用面積約410方呎，兩房間隔，今年5月以570萬元放盤，經議價後減價34萬元或約6%，以536萬元成交，實用呎價約13,073元。

●將軍澳君傲灣錄本月首宗成交，單位為君傲灣2座中高層B室，實用面積653方呎，套三房間隔，吸引用家趁機承接，成交價1,000萬元，實用呎價約15,314元。

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新界區

●青衣曉峰園3座低層H室，實用面積約812方呎，套三房連儲物室間隔，上月以1,200萬元放盤，直至於近日以1,000萬元沽出，劈價200萬元或約17%，實用呎價約12,315元，現時屋苑有約15個單位放售，入場價由760萬元起。

●東涌水藍‧天岸3座高層D室，實用面積749方呎，套三房間隔，享海景，以960萬元成交，實用呎價12,817元，略低市價約4%，新買家為區內租客，原業主為內地人，由於資不抵債，被債權人要求法院頒領出售物業，日前以2100萬元低市價逾2成沽出同區影岸‧紅一個複式單位後，翌日再沽出上址。

●荃灣麗城花園3期1座低層E室，實用面積728方呎，套三房間隔，屬優質前排海景戶，吸引換樓客洽購，叫價950萬元，議價後以908萬元成交，實用呎價12,473元。

●屯門邁亞美海灣3座高層B室，實用面積631方呎，套三房間隔，新租客為區內客，鍾情該屋苑鄰近家人，方便照顧小朋友，決定以14,000元不包管理費等雜費即睇即租，實用呎租22.2元，以同類型單位銀行估價790.5萬元計算，租金回報率達2.1厘。

●屯門彩暉花園B座高層6室，實用面積554方呎，兩房間隔，開價570萬元，累積減價達22萬元，獲區內首置客以548萬元購入自用，實用呎價9,892元。

●屯門恒福花園4座低層A室，實用面積437方呎，兩房一廳間隔，區內客為方便小朋友返學，租客決定以11,000元租入，實用呎租25.2元，如以現時同類型單位的銀行估值約488萬元計算，租金回報率2.7厘。

●元朗新元朗中心1座高層E室，實用面積約639方呎，三房間隔，放售即日獲區內換樓客洽購，由於同類單位放盤少，客人為免錯失筍盤，終在無睇樓情況下決定承接，議價後以878萬元成交，實用呎價約13,740元。

●元朗華翠豪園2座中層C室，實用面積537方呎，兩房間隔，以600萬元成交，實用呎價11,173元，屬屋苑今年首宗成交，新買家為用家。

●元朗朗屏8號2座低層D室，實用面積504方呎，兩房梗廚間隔，叫價730萬元，議價後新近減至703萬元易手，實用呎價13,948元，新買家為一對年輕夫婦，睇樓超過半年，見上址屬屋苑兩房梗廚入場放盤，快速決定入市。

●粉嶺花都廣場8月暫錄約兩宗成交，最新錄得8座高層F室，實用面積413方呎，兩房間隔，以544.3萬元獲承接，實用呎價13,179元。

●大埔中心10座中層A室，實用面積451方呎，兩房間隔，以約672萬元易手，實用呎價14,900元，原業主於2011年8月購入，當時作價289萬元，持貨9年至今轉售帳面獲利383萬元，單位期內升值1.3倍。

●沙田第一城8月暫錄約6宗成交，其中42座低層G室，實用面積304方呎，兩房間隔，以530萬元易手，實用呎價17,434元，原業主則於2008年以160萬元購入，持貨12年帳面獲利370萬元離場。

●沙田夾屋晴碧花園2座高層A室，實用面積470方呎，兩房間隔，日前以798萬元易手，實用呎價16,979元，原業主則於1997年以237萬元購入，持貨23年，帳面獲利約561萬元離場，單位升值約2.4倍。

●沙田御龍山8月暫錄約2宗成交，最新錄6座中層A室，實用面積908方呎，套三房連工人套房間隔，議價後以1,723萬元成交，實用呎價18976元，屬近期高價成交。

●大圍名城1座南翼中層A室，實用面積679方呎，套三房間隔，望市景，以1,100萬元沽出，實用呎價16,200元，原業主於2010年5月以693萬元購入，持貨10年至今轉售帳面獲利407萬元，單位期內升值59%。

●馬鞍山銀湖．天峰3座低層G室，實用面積556方呎，兩房間隔，議價後以832萬元易手，實用呎價14,964元。

●馬鞍山銀湖．天峰2座高層H室，實用面積603方呎，兩房兩廳連儲物室間隔，望山景，放盤5個月，原叫價998萬元，其後減價38萬元，最終獲買家以960萬元承接，實用呎價15,920元。

●馬鞍山薈朗2座中層B5室，實用面積223方呎，原先開價430萬元，減價12萬元，減幅約2.8%，最終以418萬元易手，實用呎價18,744元，原業主於2016年9月以323萬元購入，持貨近4年轉售帳面獲利95萬元離場。

●西貢南山村單號分層村屋連天台戶，兩房兩廳間隔，望山景及遠海景，連天台，原叫價800萬元，終以750萬元沽售，原業主於2005年4月購入上址，當時作價228萬元，持貨逾15年至今轉售，帳面獲利522萬元。

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