騰訊：特朗普的WeChat禁令不適用於中國境內

在騰訊公佈財務業績後的發言中，騰訊管理人士強調了在中國境外的WeChat服務和在中國國內使用的類似應用微信之間的區別。特朗普的行政令明確提到前者。

WeChat和微信之間的區別之所以至關重要，是因為騰訊的絕大部分收入來自中國境內。如果其在中國國內的即時通訊服務不受干擾，那麼對騰訊業務的影響可能相當小。

騰訊首席財務官羅碩瀚在與投資者的電話會議上說：「行政命令的焦點是在美國的WeChat，而非在美國的其他業務，我們正在尋求美國兩黨進一步澄清的過程中。」他補充，無法進一步猜測。

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