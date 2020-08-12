香港最大規模！港鐵成功發行綠色債　涉93億元

公司財務總監許亮華說：「會繼續探討創新及具效益的融資方案，以支持公司業務的可持續發展。」

港鐵表示，此次綠債發行獲得超額認購，認購金額超過37.5億，使最終定價較初步價格指引收窄0.42厘。發售價為票面值的98.695%，孳息率為1.768%，即10年期美國國庫債券息率加1.08厘。

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