香港最大規模！港鐵成功發行綠色債 涉93億元
2020年08月12日 22:10
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港鐵公司(00066)於周三(13日)成功發行香港至今最大額的綠色債券，本金額12億美元(約93.6億港元)，票面息率1.625厘，每半年派息一次2030年到期。
公司財務總監許亮華說：「會繼續探討創新及具效益的融資方案，以支持公司業務的可持續發展。」
港鐵表示，此次綠債發行獲得超額認購，認購金額超過37.5億，使最終定價較初步價格指引收窄0.42厘。發售價為票面值的98.695%，孳息率為1.768%，即10年期美國國庫債券息率加1.08厘。
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