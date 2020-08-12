天韻國際控股發盈警
2020年08月12日 22:13
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天韻國際控股(06836)發盈警，預期截至6月30日止6個月收益按年下降約33%，純利則下降不多於33%，介乎約4,700萬至約5,000萬元人民幣(下同)，2019年同期純利約7,030萬元，主因是期內較低的收入水平，集團的銷售受到新型冠狀病毒爆發，中國各地區及世界各國隨後實施的疾病預防措施以及對消費活動的限制的影響，及原材料供應和物流的中斷。大部分在中國及各個國家的貿易會議及食品展覽也均告取消。
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