新股專輯：中國電商唯品會考慮來港第二上市
2020年08月12日 22:15
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外媒報道，騰訊(00700)及京東(09618)有份投資的中國電商唯品會(美股：VIPS)考慮來港作第二上市，並正與財務顧問就此進行磋商，初步預計最快於今年內上市。不過，唯品會回應稱，暫時沒有相關信息分享。
唯品會成立於2008年8月，2012在美國給斯達克上市。截至今年3月底，騰訊及京東分別有9.6%及7.5%股份。今年首季非通用會計準則(Non-GAAP)純利按年增20.8%至9.86億元人民幣(下同)；收入按年增11.7%至188億元。
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