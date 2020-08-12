華爾街重量級人物：民眾下半年會感受到經濟衰退

外國傳媒報道，被稱為「影子總統」的華爾街重量級人物、摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)預料，經濟衰退帶來的後果要到今年下半年或明年初才會顯現，而不是當下出現，屆時民眾會感受到薪金和樓價的大幅受影響。

究其原因，是政府立即救市，挽救了3,000萬至3,500萬個工作機會，但效力將會遞減。

他又指出，美股近月升勢並未反映美國人每日的痛苦，這也是為甚麼政府及大企業需要採取行動，替那些最不幸的人減輕負擔。他說：「當有1,300萬人失業，人們及小型企業所受的痛苦，遠比華爾街的挫折來得重大，這才是我們應該擔心的。」

他又說：「全球變得愈來愈複雜，且步調很快，這些教育、就業、基建、移民的問題需要解決，我們才會有一個更公正的社會。」

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