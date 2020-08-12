騰訊：美業務僅佔總收入2%　對網絡廣告有信心

市場關注微信遭美國封殺對集團發展海外發展的影響。騰訊總裁劉熾平指，海外發展是集團長遠目標，有別於國內市場，集團於海外市場缺乏微信龐大的用戶群，故對海外發展保持耐性。而集團在海外發展時會緊守三大原則，包括持續提升用戶體驗、保護用戶個人資料，以及與全球企業進行合作，善用自身優勢及尊重企業自主，達致雙贏局面。

被問及旗下產品WeChat被美國封殺對業務的影響，騰訊首席戰略官及高級執行副總裁James Mitchell指，美國業務僅佔總收入2%，美國廣告收入則佔1%。而華府禁令僅於美國境內有效，對中國國內美企的廣告合作沒有影響。他強調，微信和海外版WeChat為不同產品。

他續指，雖然上半媒體廣告表現疲弱，但預期部分綜藝節目及電視劇將於下半年播放，對媒體廣告有正面影響。至於社交及其他廣告方面，他認為，現時內地流行限時短片，眾多商戶藉微信等社交平台落相關廣告以吸引用戶，帶動業務收入上升。他對網絡廣告業務前景有信心。

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