威華達出售金融業務股權　涉6.5億元

完成後，威華達控股將間接持有Satinu已發行股本之3.62%權益。

Satinu主要從事綜合金融服務、證券經紀服務、放債、證券及其他直接投資業務。集團表示，於疫情持續對香港經濟及金融市場造成嚴重影響，董事認為，是次出售事項乃變現投資並獲取收益之絕佳機會，在不利之營商環境下提供額外資源，並有助發展旗下金融服務分部。銷售所得款項用於發展集團綜合金融服務。

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