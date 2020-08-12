內地新股熱潮減退？凱賽生物首掛僅收升17%

據統計，內地在8月至今共有16隻新股上市，非科創板新股無一例外在首掛日均因觸及44%漲幅上限而停板。若計及周三上市的2隻科創板新股，目前科創板在首掛日的股價漲幅因不設上限，平均為190%，惟凱賽生物的首掛日漲幅明顯遠差過平均水平。不過，凱賽生物目前總市值已高達654.2億元，躋身科創板A股十大總市值之列。

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