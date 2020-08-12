世界變了！鴻海：中國世界工廠時代結束　需規劃兩條供應鏈

財經媒體彭博報道，蘋果公司和十多家科技巨頭的主要供貨商鴻海精密計劃將供應鏈分拆，分別服務中美兩地市場。公司宣告稱，由於貿易戰爆發，中國作為世界工廠的時代已經結束。

鴻海董事長劉揚偉表示，公司正逐步在中國境外提高產能；目前中國是iPhone手機、戴爾台式電腦、任天堂Switch遊樂器等各類電子產品的生產基地。鴻海目前在中國境外的產能為30%，去年6月為25%。

鴻海發布最新業績後，劉揚偉對記者表示，隨着公司將更多的產能遷至東南亞等地，以避免中國生產的商品進入美國市場時被加徵關稅，該比例將會繼續提高。「不論是印度、東南亞還是美洲，每個地方都將有一個製造業生態體系。中國仍將在鴻海的生產帝國當中發揮關鍵作用，但作為世界工廠的時代已經結束。」

中美兩國之間因貿易問題劍拔弩張，促使各大設備製造商尋求生產多元化，並遠離中國。劉揚偉去年表示，如有必要，蘋果公司最具價值的產品iPhone可以在中國境外生產。兩國仍在開展經貿會談，但是劉揚偉的評論證實，較長期來看以中國為中心的電子產品供應鏈將會逐步分解。

這家台灣公司公佈的淨利潤超出預期，由於iPad和MacBook需求增加，截至6月的季度實現淨利潤229億元台幣(約60億港元)，收入為1.13萬億元台幣，但公司警告，由於蘋果公司推遲了今年iPhone的發布時間，第三季度銷售與2019年相比將出現雙位數下跌。

隨着旗下工廠恢復生產，居家抗疫也催生了家用電腦設備的需求，鴻海利潤從第一季度創紀錄的下降中反彈。蘋果公司行政總裁庫克7月31日在報告季度收入超出預期後說，儘管蘋果公司關閉商店對iPhone的銷售造成壓力，但疫情大流行仍可能推動了iPad和Mac的銷售。蘋果業務佔到鴻海營收的一半。

即使蘋果公司表現出色，鴻海的其他客戶表現仍然不佳。香港上市附屬公司富智康集團在8月7日發布業績時表示，雖然華為的新手機在中國很受歡迎，但在美國實施制裁後在其他市場沒有達到預期。在中國和印度之間緊張局勢升級之際，另一個主要客戶小米在印度市場遭到抵制。富智康集團上半年虧損1億美元。

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