思捷發盈警 料全年淨虧損擴至39億元
2020年08月12日 22:47
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思捷環球(00330)發盈警，根據對截至今年6月30日止全年度的未經審核管理帳目的初步審閱，以及目前所得資料，預期錄得除利息及稅項前虧損約34億港元，較去年同期虧損20.8億元擴大63.46%；淨虧損約39億元，按年擴大81.9%。
該估計虧損主要是由於全球性大流行病帶來的重大不利影響，包括集團收入按年急劇下降約24%至全年度約99億元；及特殊項目的負面影響約24億元，其中包括商標減值、物業廠房及設備減值、使用權資產減值、店舖關閉撥備及遣散費。
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