僅次美國！內地企業全球科技市佔率超日　升至第2位

外國傳媒報道，有調查結果顯示，在強勁國內需求帶動下，中國內地企業持續擴大在全球高科技市場的市佔率，且市佔率位居第一的產業數量已超越日本，並努力追趕美國。

中國企業在科技領域，去年共計在電子零件等全球12個產業市佔率摘冠，比前一年多拿下兩個產業，數量位居全球第二，僅次於美國的25個產業。儘管中美存在貿易衝突，內地仍設法利用其成本競爭力，縮小與美國的差距。

在用於智能手機的液晶顯示器市場上，內地企業京東方(BOE)打敗日本顯示器公司(JDI)成為全球市佔王；手機、電動汽車鋰電池的主要絕緣子組件方面，一家上海科技公司的全球出貨量也勝過日本旭化成(Asahi Kasei)，取得冠軍。

內地聯想集團(Lenovo)以24.2%市佔率，擠下美國惠普(HP)，位居2019年全球個人電腦(PC)市場龍頭。

雖然美國總統特朗普政府已禁止美國向中國電訊公司出口產品，但調查顯示，華為去年的全球智能手機市佔率擴增至17.6%，首次超越蘋果公司，今年第2季的出貨量更領先南韓三星電子(Samsung)，首度躍居全球第一。

5年前，三星和蘋果公司在全球手機市佔合計為39%，華為僅佔5%。然而，去年來自中國內地的華為、小米和Oppo市佔率合計達35%，凸顯產業變化。

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