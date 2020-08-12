恒騰網絡發盈警
2020年08月12日 22:55
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恒騰網絡(00136)公布，預期集團將於截至2020年6月30日止6個月錄得淨利潤約718萬元人民幣，而截至2019年6月30日止6個月錄得集團淨利潤為約5,353萬元人民幣元，主要由於中國內地於2020年1月下旬爆發二零一九年新型冠狀病毒，政府隨後採取全國範圍內嚴格的防控措施，導致工廠生產、合作方運營及業主收樓工作全面受阻，使集團互聯網家居業務的平台訂單交易量下降，對集團於2020上半年度期間的收益帶來不利影響；與此同時，營銷費用及行政費用亦有所增加。隨着中國內地新型冠狀病毒疫情的逐步緩和，各方行業恢復營運以及內地刺激拉動消費的趨勢，公司期盼集團的業務交易量將逐月回升。
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