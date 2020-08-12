美國油庫存數據後油價續升　沙特阿美減資本開支

美國能源部公布，當地上周原油庫存減少451.2萬桶，減幅遠大過市場預期的220萬桶；汽油庫存減少72.2萬桶，減幅亦大過預期的40萬桶。數據公布後，油價延續升勢，紐約期油報每桶42.46美元，升2.04%。

另外，外媒引述消息報道，沙特阿拉伯國營油企沙特阿美將今年的資本開支削至介乎200億至250億美元，低於3月時計劃的介乎250億至300億美元，以助預留資金作派息之用，明年的資本開支亦勢遠少過上市時的計劃。

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