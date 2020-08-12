【全球攬炒】德銀零售部門擬裁一半總部員工

外國媒體報道，受礙於新冠肺炎爆發拖延了進度的德意志銀行裁員計劃將加速，該行零售部門將裁減其德國總部的員工數量。

消息人士稱，該部門負責人Manfred Knof要在德國法蘭克福和波恩的兩個主要辦公地點裁員最多一半。

Knof誓言要在2022年底之前削減成本10億歐元(約93.6億港元)成本，但德國嚴格的勞動法規令裁員困難重重。

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