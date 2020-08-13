東方日報B1：騰訊季賺331億　雙破頂

業績通告顯示，上半年騰訊收入和純利分別按年增長27.92%及20.75%，至2,229.48億及620.03億元，不派中期息。若單看截至六月底止一季，該公司撇除若干非現金項目及併購交易等影響、更反映核心業務表現的非國際財務報告準則(non-IFRS)純利，按年增長28.17%至301.53億元，同勝市場預期，並且創季度紀錄新高。

收入佔比最大的增值服務業務方面，期內收入按年增長35.19%至650.02億元，其中作為「主膽」的網絡遊戲收入按年增長40.21%至382.88億元。新手遊推出和用戶打機時間比去年同期增加下，《和平精英》及《王者榮耀》在內的國內手遊收入，以及海外手遊收入均有所增長，推動次季智能手機遊戲收入按年急升62.1%至359.88億元。

然而，個人電腦(PC)遊戲表現依然較弱，次季收入按年倒退6.73%至109.12億元，主要是《地下城與勇士》及《穿越火線》表現遜色。

疫情令線上娛樂需求增，提高對影片及音樂等數碼內容的需求，六月底收費增值服務帳戶按年升兩成至約2.03億戶，連同今年四月起併入集團財務報表的遊戲直播平台虎牙所帶來的額外貢獻，推動增值服務另一環節——社交網絡業務收入，次季按年增28.59%至267.14億元。

至於雲端及支付服務等組成的「金融科技及企業服務業務」，次季收入按年增長30.47%至298.62億元，主要是日均交易量和單筆交易金額按年上升，推動商業支付收入的增長。其公有雲的用量在互聯網服務及民生服務行業的帶動下提高，雲服務收入按年及按季均有所上升。

市場關注WeChat(海外版微信)遭美國封殺對騰訊發展海外業務有何影響。總裁劉熾平僅指，集團在海外發展時會緊守三大原則，包括嚴格遵守當地法規、保護用戶個人資料及與全球企業合作，善用自身優勢之餘會尊重對方企業之自主，追求雙贏。

業績出爐前，騰訊股價周三曾挫1.85%，收市倒升1.36%，報520.5港元，惟「北水」卻透過港股通淨賣出約5,724萬港元騰訊。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑對騰訊次季業績「收貨」，指即使次季媒體廣告業務「拖後腿」，但隨着內地經濟加快復甦，廣告商將重新投放資源推廣，該業務下半年可望大幅改善。業務多元化可令騰訊在疫情後持續增長，尤其金融科技及企業服務業務，因經濟活動恢復會令線下支付需求急增。

溫傑料，次季業績亮麗有望刺激騰訊股價短期重上560元，惟美國針對微信的陰霾未除，破頂機會不大且波動大，無貨投資者不宜高追。

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