事實上，行政總裁鄧健榮周三(12日)未有直接回應會否裁員，只表示未來「無可避免要作出困難和必須的決定」。原因是公司在應對新冠肺炎疫情時，雖然果斷和快速地做了節流措施，但每月淨現金流出仍然巨大，顯然節流措施仍不足夠，而且除非疫情過去，否則在可見將來未見旅遊需求可以回復至正常狀況。

而在過去半年，國泰的僱員數目亦在減少。根據業績報告，截至6月底止，集團在全球僱用約3.3萬人，當中在香港僱用2.76萬人，兩個數字較去年底時分別少1,200和600人。換言之，今年上半年減少的員工，香港便佔了一半。

對於國泰正檢討營運模式和規模，分析員俱不存太大的期望。其中艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，國泰困境主要是受疫情影響，故相信架構重組「幫助唔大」，但就算疫情過去，消費力亦難以回復，集團應該更要控制好成本，其中要好好檢討經常帶來巨額虧損的燃油對沖。

然而集團主席賀以禮周三在業績會上說，不會調整目前的燃油對沖政策，並認為有關政策謹慎，令人感到安心。他解釋有關政策目的，是為了避免面對油價的波動。

財務總裁馬天偉透露，今年上半年燃油過度對沖18%。今年的燃油對沖合約行使價平均62美元，2021和2022年則分別為平均56和46美元，當中包括了集團預期燃油使用量減少。

截至6月底止的6個月國泰按年由盈轉虧，由去年同期盈利13.47億元，變為今年上半年大幅虧損98.65億元，每股虧損250.8仙，不派息。其中國泰航空及國泰港龍航空錄得除稅後虧損73.61億元，應佔附屬及聯屬公司虧損為25.04億元。

銀河證券業務發展董事羅尚沛慨嘆國泰的品牌做得較以往差，加上疫情下網上跨國開會已成習慣，故就算疫情過去，相信其商務和經濟客運收入亦較以往減少。早前政府以273億元罕有地入股去拯救國泰，羅氏直言政府「已預咗呢個係無底深潭」。

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