太陽國際續見紅　年蝕6048萬

報告期內公司總收益按年減少約17.73%至9,807.3萬元，較早前公布之未經審核收入少9.51%。每股基本虧損3.05仙，不派末期息。

值得留意的是，獨立核數師報告有保留意見。由於核數師未能夠取得足夠適當的審核憑證，以確定商譽、中期債券、承兌票據，應收貸款及利息以及客戶的孖展融資墊款等，於2018年4月1日的帳面值是否沒有重大錯誤陳述，因而對2019年業績披露產生重大影響，並且對截至今年3月底止年度數字等之可比性造成影響。

獨立核數師在報告重申，太陽國際淨虧損6,048.5萬元，而財務報表有關收入部分所述的其他事項表明存在重大不確定性，可能對該公司持續經營能力產生重大質疑。

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