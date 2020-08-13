歐股收市上漲　ABN Amro急升逾8%

歐洲股市周三(12日)收市做好。英國富時100指數收報6,280點，升125點或2.04%；法國CAC指數收報5,073點，升45點或0.9%；德國DAX指數收報13,058點，升111點或0.86%。

投資者繼續關注企業業績表現，荷蘭銀行ABN Amro第二季盈利勝預期，同時宣布退出貿易和商品融資業務，以推進該行的改革。ABN Amro股價全日升8.08%。

瑞士電信公司Sunrise Communications獲Liberty Global提出全面收購要約，前者股價急升26.8%。

另外，丹麥設施服務公司ISS A/S和德國生物技術公司Evotec在公布上半年業績之後，股價均下跌約7%。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020