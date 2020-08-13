索羅斯：現時暫不入市　警告市場面臨二戰來最大危機

「國際大鱷」索羅斯周三(12日)在90歲生日時接受外媒訪問指出，現時他暫不會再入市，對於金融市場持有保留的看法，認為美國聯儲局釋放流動性助長了資產泡沫，更警告市場正處於自二戰以來、他一生中最嚴峻的危機之中。

索羅斯認為，市場對財政刺激政策的預期，以及對美國總統特朗普將於11月前宣布新冠肺炎疫苗推出市場的預期，促使了現時市場上漲。他又批評，特朗普「仍然非常危險」，指他可能會竭盡所能確保自己可以連任，但他相信特朗普問題可能只是暫時性現象，並有望在11月美國大選前結束。

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