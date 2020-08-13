傳台灣央行正調查5家外商銀行　涉80億美元套利交易

外媒引述消息人士指，台灣央行正在調查5家外商銀行，涉及在遠期外匯市場(DF)中約80億美元的交易事宜，該央行並在周二(11日)跟涉事的外商銀行會談，討論有關情況。

消息稱，有糧食公司透過外商銀行在離岸無本金交割遠期外匯(NDF)市場交易美元，因為有關做法可以獲得比當地更有利匯率。事實上，台灣不容許在岸無本金交割遠期外匯交易，但企業仍可透過外商銀行的海外分行進行操作。

報道引述消息指，這類交易的規模足以衝擊新台幣的匯率，而目前台灣央行早已擔心新台幣轉強的走勢。消息未有披露涉事外商銀行及糧食公司的名稱。

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