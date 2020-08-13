刺激計劃僵局未破　美財長擬推動更加有限的方案

外媒報道，美國財政部長姆紐欽周三再次推動實施規模更加有限的下一輪刺激計劃，其規模將是「1萬億美元多一點」，並稱民主黨增加支出的要求可留待今年稍後時間或明年1月再進行討論。

事實上，美國下一輪刺激方案仍充滿不確定性，姆紐欽周三未有宣布任何之後計劃進行的談判，並坦言他「無法猜測」達成協議的前景。他又說，「如果民主黨人願意合理些，就會有妥協... 如果民主黨想把重點放在政治上，而不想做任何對總統而言成功的事，就無法達成協議。」

姆紐欽周三重申，政府希望國會最終批准免除特朗普在上周末以行政備忘錄允許延遲繳納的薪酬稅。根據聯邦預算問責委員會的估計，這可能會花費1,000億美元。

他還表示，財政部正在研究薪酬稅延遲繳納的指導方針。該部門面臨的主要挑戰是，一些僱主擔心如果因延遲納稅而把工資發給員工，一旦延遲期結束，他們將面臨巨額繳納需要。

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