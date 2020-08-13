兩大經濟難題未解決　中國復甦步伐仍有障礙

雖然中國是全球第一個自新冠肺炎疫情以來實現經濟復甦的國家，但該國仍面對收入增長停滯及成本上漲兩大問題，恐令其復甦步伐遇到阻礙。

外媒引述中國國家統計局數據指，中國可支配收入中位數為每季度約1,000美元，其實際上因疫情封鎖的打擊而下降了，而且其回升速度低於均值的事實可能表明，與中國富裕階層之間的收入差距在擴大。這種趨勢可能會加劇中國本已嚴峻的收入不平等。

除此之外，由於疫情減慢了進口表現，而中國中部地區的洪災破壞了糧食作物和運輸樞紐，促使食品價格加快上漲。在今年初開始通脹減慢之後，6月份食品價格通脹開始再度升溫，而該趨勢很可能將持續整個夏季。

食品價格上漲，加上人們收入疲弱或趨平，不僅將打擊貧窮人口，而且可能增加中國政府今年實現消除絕對貧困這一目標的難度。此外，如果消費者繼續抑制開支，則將減弱復甦的強度；而國內的復甦迄今仍依賴於工業行業。

法國興業銀行駐香港的大中華區經濟學家Michelle Lam表示，由於豬肉價格確實進一步擠壓了低收入家庭的收入，去年以來食品通脹水平高企，而低收入群體可能持續抑制消費復甦。

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