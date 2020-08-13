【專家點評】金曹：港美股市今月難大跌

最近美股又創新高，而恒指仍在25,000點水平徘徊，不少朋友感到奇怪，如果沽空美股標普500指數，隨時會被挾上太空。

美國是靠消費支持經濟發展的國家，雖然因疫情影響實體商店的消費，旅遊、航空相關股份生意大跌，但以資訊科技及大數據營運的的網上商店平台生意則非常好。以亞馬遜為代表的美國電商，上半年營收增加27.66%至3,217.8億美元，而六月季度營收增加40.23%至889.1億美元。以往概念是美國居民儲蓄率低，為何電商盈收如此亮麗？

答案是美國政府無差別派錢！當地於三至七月每周派發600美元，據說較很多原本上班族所賺的工資還多。雖然經濟因疫情影響而大幅衰退，而長遠政府派錢亦無法救經濟，但今次因社交禁令無法飲酒作樂，市民被逼儲蓄及進行網上購物。

美國將本來預留的政府開支變作市民存款，錢存起來等待將來消費。八月八日參眾兩院未能就美國新一輪財政刺激達成共識，導致聯邦失業救濟金補貼、小企業薪資保障計畫叫停，故美國總統特朗普使用行政命令，將每周發放600美元改為400美元，而州政府需要負擔25%或每周100美元。這個印銀遊戲始終要結束，但所謂「競選大過天」，特朗普料續會簽署行政命令派發福利及打壓中國，以爭取選票。

美股雖然貴，但在大量流動性支持下，起碼八月也未必會大跌。特朗普今次雖然成功繞過國會派錢，惟如果九月仍未得到參眾兩院批準繼續加碼，美股可能真的有較大的調整壓力。

本港方面，恒指周三又再上破25,000點，主要是早上先傳俄羅斯成功研制了新冠肺炎疫苗，總統普京女兒親身上陣試用，增強民眾信心。之後網上又傳中國研制的疫苗將可以量產。若然真的有解藥，可能會引來報復式消費，因為市民實在被壓抑得太久了。另外，騰訊中期業績對辦，昨日股價反彈，收報520.5元。活躍PUT做480元及500元，代表就算跌穿500元，在480元仍有很強支持。

現時恒指較大阻力位是25,275點，當美國限時封閉休斯敦領事館消息出現時，市場憂慮中美關係可能惡化，出現較激烈對抗，期指臨收市一小時內跌逾400點，而且成交張數較正常增加逾一萬張，當時的平均價就是守穩25,275點。如本周可企穩上述水平，中美仍是鬥而不破，雖然港股八月通常較弱，但也未必跌穿24,000點大關太多。

期權及程式交易專家 金曹（本欄逢周四刊出）

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