澳洲MONASH大學區搶手公寓　首期23萬元起

澳洲墨爾本是香港人投資及移居熱點，優質教學資源是利好樓市的一大優勢。Ray White獨家代理的墨爾本Monash大學區大型屋苑Jackson Green，上一座公寓在港銷售反應熱烈火速售罄，現推出最後一期Asther應市，首期只需約23萬港元起，呎價低至2,600港元起，更提供5年租金保障計劃。

項目位於Clayton區，屬墨爾本的東南地段，是華人的聚居地，備受香港買家追捧，Ray White過往推售同區物業經驗豐富，已出售超過300個單位，其中Jackson Green是該區少有集公寓及聯排別墅於一身的住宅項目，亦是區內最大型綜合發展，因此上一期銷售一掃而空，沽出近100個單位。

今次帶來項目最後一期Asther，提供一房、兩房及三房間隔，全數附送車位，只需23萬港元起首期即可做業主。屋苑內聯排別墅及公寓分階段落成，已有不少人入住，項目備受投資者、家長歡迎，是次提供5年租金保障計劃，先收租、後自住完全無難度，絕對是投資理想之選。

Jackson Green位於Monash大學區，鄰近澳洲八大學府Monash大學，同時鄰近南半球最大購物中心Chadstone，周邊銀行、食肆、超級市場等配套應有盡有，生活不假外求。而項目附近也設有Monash Medical Center，醫療資源充足可靠。

Clayton區發展迅速，大型購物商場、連鎖酒店、全新寫字樓，社區設施發展完備，當地政府更耗資500億澳元，打造貫通多個區域的地鐵線，連接Clayton、Glen Waverley、Boxhill等地區，Jackson Green將直接受惠，步行距離即可抵達車站，交通優勢進一步提升。

此外，澳洲總理最近公佈一系列港人移居優惠措施，其中延長港人在澳洲畢業後居留時間至5年，並提供申請永居資格的出路，更可謂與項目息息相關。

Clayton區最大優勢，是留學生源源不絕，不少年輕買家攻讀碩士、博士，邊讀邊投資，可以預期更多海外或當地跨省學生進駐該區。事實上，澳洲大學提供的宿舍數量非常有限，墨爾本現時只有3.5%的學生居住在學校宿舍，以Jackson Green所位處的Monash大學為例，Clayton與Caulfield兩大校區的學生人數接近5萬人，僅有約2,800名學生能享受校內住宿。

因此，區內學生對周邊住宅物業租務需求龐大，配合項目提供的5年租金回報保證，買家可「以房養學」先投資後自住，而作為大學區物業，樓價往往不受外圍因素影響，該區房屋樓價今年已升近23%，故買家可同時透過租金收入及物業升值，補貼留學成本。

Jackson Green由當地上市發展商為Cedar Woods打造，是澳洲數一數二的房地產公司之一，先後發展多個大型項目，經常投得政府新市鎮的開發項目，質素備受政府認可。而今次項目設計貼心，了解到當地人對居住空間的要求，平均面積比周邊住宅大15%至20%，兩房單位均設有兩個浴室，非常適合留學生共住，日後無論自用或二手轉讓都會更方便容易。

墨爾本Jackson Green 展銷會

日期：8月15及16日（周六、日）

時間：上午11時至下午7時

地點：The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

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時間：下午1時及4時（每日兩場）