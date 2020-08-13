【外匯點評】溫灼培：下調紐元波幅範圍

議息會後，紐央行雖維持息率不變於0.25%水平，但就擴大了量寬金額，由原先600億紐元擴大至1,000億紐元，並宣布把整個買債日期延至2022年中。另外，在其聲明中，紐央行表明為加快經濟復甦，日後不能排除走負息的可能。今次可謂是紐央行就推行負息，發出了一次最明確的聲明。不過市場普遍預期紐央行就是要推負息最快也待明年而非今年。雖然，紐央行早就警告會於本周的議息會有重大政策改變，但上述政策公布後紐元匯價仍是受到壓力，一度跌至靠近65美仙的支持。

另值得留意是，新西蘭最大城市奧克蘭再爆疫情，並需封城。而執政工黨政府正研究是否如期於下月19日舉行大選，還是押後到11月。料上述因素也會對紐元帶來一定負面影響。紐元首個支持料65美仙，再一個支持為64美仙。紐央行現階段或許不大願意見到紐元匯價上升，但料在整體美元跌的大趨勢下，估計紐元大幅下滑機會不大。日後或許較大機會於64至67美仙之間上落。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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