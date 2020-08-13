「股神」指標響警：全球股市或處於高危水平

「股神」巴菲特曾經在2001年提到一個「可能在任何時候都可以準確衡量市場估值的單一指標」，而如果這個指數至今仍然正確，那麼美國股市恐處於如同科網泡沫爆破前的高危水平。

這個指標一直在投資界被稱為「巴菲特指標」，是計算當地股票總市值相對於國內生產總值(GDP)的水平，當其處於70%至80%的範圍內時，投資者仍可以考慮入市；而當該指標超過100%，股市就處於高危水平了。

根據外媒，Die Welt市場分析師Holger Zschaepitz引用數據指，目前全球股票市值相對於全球GDP的比例已經突破100%，創30個月新高，意味到股市估值可能已經過高，賣出訊號非常明顯。

事實上，在過去20年中，全球市場分別在2000年、2008年和2018年遭受重創，這3次暴跌均在「巴菲特指標」比率超過3位數之後才發生。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼: 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020