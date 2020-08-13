【外匯點評】陳正犖：歐元調整　留意吸納時機

隨着近日美元整固反彈，歐元亦回落，我們認為歐元兌美元的調整或會再進一步，主要由於近期歐洲股市表現跑輸美股，歐元升值可能是其中一個因素，政策者或會開始對歐元強勢作評論，唱淡歐元，再加上歐洲公共衞生危機似乎有升溫迹象，都可能打擊歐元氣氛。

不過，我們對歐元中長線維持看好。經濟數據上，德國ZEW經濟景氣指數繼續上升，而且升至2003年以來最高水平，經濟繼續好轉之餘，整體推動歐元向好的因素未變，包括瓦解風險消退，投資者希望減低長久以來對歐洲偏低的投資比重，並減低在美國的投資，都將資產重新分配到歐洲，資金流入歐元區。

技術上，歐元兌美元短期支持位在1.1695，但若收低於此，將有可能有更深調整，或跌至1.1450至1.1505。不過另一邊，歐元兌美元必須要突破1.19至1.20阻力位，才能維持更大的升勢，並向更高位進發。若突破，9月前或升至1.24至1.25。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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