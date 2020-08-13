康方生物治療晚期宮頸癌藥獲美國授予快速審批通道資格

公司指出，FDA的快速審批通道專案旨在加速或促進用於治療當前並無有效治療方案的嚴重或危及生命的疾病或病情、且展示出有滿足這一疾病當前未被滿足的醫療需求潛力的新藥的評審過程。有快速審批通道資格的候選藥物可有資格與FDA進行更頻繁的溝通、優先評審(如果符合相關標準)及新藥申請(NDA)的滾動評審，加快相關藥物的開發及上市進程。

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