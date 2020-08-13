【專家點評】彭偉新：港股料會反覆向下

港股在外圍股市較弱的情況下，周三早段曾一度跌返10天線水平，但未有進一步跌穿外，更在內地A股跌幅收窄下，先行作出反彈，雖然中美的關係仍然很差，預期短期內進一步轉差的機會很大，令到港股仍然無法重返25,000點的心理關口。由於市場仍然對多個利淡因素普遍有較大的憂慮，預期港股仍然無法作出突破，仍然會維持在100天線至25,200點內的區間內徘徊，尤其是港股的近期成交額明顯見到在市況下跌時成交額較多，但在反彈時成交額又未能跟上，整體走勢仍然以向下的方向發展。相信在美國11月總統大選之前，港股仍然會繼續維持反覆向下的走勢。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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