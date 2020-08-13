【專家點評】彭偉新：港股料會反覆向下
2020年08月13日 07:45
東網電視更多新聞短片
港股在外圍股市較弱的情況下，周三早段曾一度跌返10天線水平，但未有進一步跌穿外，更在內地A股跌幅收窄下，先行作出反彈，雖然中美的關係仍然很差，預期短期內進一步轉差的機會很大，令到港股仍然無法重返25,000點的心理關口。由於市場仍然對多個利淡因素普遍有較大的憂慮，預期港股仍然無法作出突破，仍然會維持在100天線至25,200點內的區間內徘徊，尤其是港股的近期成交額明顯見到在市況下跌時成交額較多，但在反彈時成交額又未能跟上，整體走勢仍然以向下的方向發展。相信在美國11月總統大選之前，港股仍然會繼續維持反覆向下的走勢。
由於珠海與澳門之間的旅遊限制已取消，市場預期短期內廣東省及其他省份到澳門的旅遊限制亦會逐步取消，令到疫情對內地旅客帶來的不便逐步消散下，內地居民的旅遊需求會逐漸回復正常。而復星旅遊文化(01992)的股價已連續第3日反彈，隨着股價反彈，已開始見到資金重新返回該股內，以本周計算，已錄得約1,000萬港元的資金流入，由於昨日股價以大陽燭向上升破了250天線阻力，而且更成功收復了自今年1月反彈高位11.96,元開始形成的跌浪總跌幅的38.2%的反彈目標，在股價出現突破，以及RSI已升破70水平後，有望作進一步的反彈，若果以整個回調幅度的61.8%作為反彈目標，股價有機會升返9.7元水平，建議投資者可以在8.7元水平買入，不過若果股價向下跌穿了8元的話，宜先行沽出止蝕離場。
京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！