【市前重點睇】道指漲289點 金價向好

●美匯指數跌至93.44，離岸人民幣(CNH)企6.9338，港匯報7.7509，美元兌日圓處106.87，歐元升至1.1793，英鎊漲至1.3042。金價升上1,930美元水平。布油升至45.43美元，紐油企42.63美元。道指期貨上升。

●美國財政部公布，當地7月份政府預算赤字630億美元，預期赤字900億美元，前值赤字1,197億美元。

●美國財政部長姆紐欽周三再次推動實施規模更加有限的下一輪刺激計劃，其規模將是「1萬億美元多一點」，並稱民主黨增加支出的要求可留待今年稍後時間或明年1月再進行討論。

●港股ADR指數收報25,373點，升128點或0.51%。

●即月恒生指數夜期收報25,342點，升107點，高水98點，成交19,939張。

●美國財政部公布，當地7月份政府預算赤字630億美元，預期赤字900億美元，前值赤字1,197億美元。

●遠未達2%目標！美國7月通脹0.6%，高於預期。

●紐約9月期油收報每桶42.67美元，升1.06美元或2.55%；布蘭特10月期油收報每桶45.43美元，升0.93美元或2.09%。

-石油輸出國組織(OPEC)下調今年全球原油需求增長，前景續不明朗。

●紐約12月期金收報每安士1,949美元，升2.7美元或0.1%。

●外媒引述消息人士指，台灣央行正在調查5家外商銀行，涉及在遠期外匯市場(DF)中約80億美元的交易事宜，該央行並在周二(11日)跟涉事的外商銀行會談，討論有關情況。

●受礙於新冠肺炎爆發拖延了進度的德意志銀行裁員計劃將加速，該行零售部門將裁減其德國總部的員工數量。

●中國國務院出台15條措施助力穩外貿穩外資。

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