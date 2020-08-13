【股民熱話】美資若「缺席」香港新股活動　會有幾大鑊？

中美角力不斷升級，繼在科技/製造業圍堵中國後，美國正透過打擊香港國際金融中心地位，來對中國進行金融圍堵，使之難以取得融資，亦間接打擊人民幣國際化，總之阻礙中國經濟崛起，無所不用其極！

繼宣布制裁中港官員後，預期十月初前，美國將會公布與制裁名單人物交易的相關外國金融機構。換言之，香港銀行業捲入這宗政治事件的日子，正在倒數。

有股民問，美國若然要再進一步打擊香港金融業，可能會限制美國金融機構參與香港融資活動。如今內地安排大量中資新經濟企業在港上市，令資金持續流入香港，金融中心得以保持。惟日後招股活動少了美資參與，香港的新股市場發展會否再得心應手？融資規模和反應是否要大打折扣，不無疑問。難怪美國總統特朗普早前話，撤銷香港特殊地位後，港股市場將「不再成功」，大概就透露了其政策取向了。

當然，美資金融機構參與香港融資活動，都賺唔少，若然因政治因素而不能再參與，都會見財化水，畢竟如今環顧全球，最活躍的新股市場，就在中港兩地。可若然美國出招罰款制裁參與香港融資活動的外資金融機構，那外資還是不得不退。

到底會唔會去到咁惡劣的地步，筆者都冇水晶球，但就深覺中美之爭正朝着一個「遲早反枱」的方向發展，全球投資者都為之擔憂。港股眼前尚算穩定，看似美國行動影響有限，惟市場不升則跌，不跌則升，市場調節機制自行修復估值如是。若有股人為力量持續托市，無錯短期或做到應跌不跌的效果，但說到底維穩資金並非出於估值入市，托市資金亦有極限，若最終未能推動市場持續發展並轉化成企業盈利，後市交投將會明顯減少，買賣兩閒，直至估值調整重現吸引力為止。

題外話，唔少股民賺到錢，都會做吓善事，捐款去慈善機構。可如今香港不少慈善機構都由特首做贊助人(Patron)，以後呢啲慈善機構會唔會因此收唔到美資捐款，捐款去呢啲慈善機構又有冇咩顧慮？反正是非終日，做咩都船頭驚鬼船尾驚賊，再係咁落去，只怕仍有興趣參與香港資本市場的投資者，將會買少見少，單憑中國賦予的「境外獨家中企新股市場」地位，能否繼續撐住半邊天，不妨拭目以待！

東網財經專欄作者 帥哥

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