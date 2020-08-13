【專家點評】古勝：中國建材咩位撈底好？

港股連續2日反彈，尋日升353點收報25,244點，成交額約1,440億元，暫時仍未擺脫24,200至25,200點的波幅區間，上方較大阻力在250天線25,800點水平。尋日升勢主要由本地金融股及地產股帶動，或是因為俄羅斯公布新冠肺炎疫苗有進展帶動，不過老古要提醒大家，據了解該疫苗要明年1月初才可供俄國民眾使用，是否真正有效仍有待商榷。

先睇大行花旗報告，該行料中建材將於未來6至12個月陸續迎來資產重組，評價其採用正確的步驟減輕資產負債表，將目標價由9.7元升至14.4元，予其「買入」評級，維持首選股地位。

再睇走勢，中建材昨一度低見11.26元，跌約1成，最終收報11.58元，大跌近8%。今次閃跌或與趁好消息出貨有關，且股價於短期內急升，7月24日曾見9元，而8月10日高見14.08元，半個月飆56%。是次調整缸邊友不妨等跌定再入，進取者可於20天線約11元先落第一注，而老古偏向較大支持位在10元邊。

東網財經專欄作者 古勝

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