【專家點評】林嘉麒：金價調整原因係乜？

金價近日由歷史高位2,089美元一安士急速回落，短短4個交易日(到12日中午)已回落至19,00以下，跌幅達1成，技術走勢上，1,950水平迅即失守，反映了沽壓明顯。早前曾提及，金價這輪升勢動力源自於黃金ETF的投機者進場，黃金產品需求大減下，黃金最大購入者已由從前的中國及印度，被黃金ETF所取代，需求上已佔了一半以上。以全球最大黃金ETF美國SPDR Gold Trust的持倉，截至12日數據，淨持倉下跌至只有1,257.93噸，兩個交易日就大減了10噸。當然，SPDR持倉量仍處於高位，8月初至今大增20噸，現時只回吐了一半，數量上未是持續走資，惟假若短期繼續大規模贖回，環球資金將會再受到明顯影響。

首先，黃金ETF在3月以來最大資金外流，同時出現白銀大幅拋售的情況，有期油交易商指有投資者需要賣出石油以追加保證金的交易，油價短期走勢不能忽視貴金屬的大幅修正。近日美國實際利率上升，顯然是導致黃金下跌的原因，美國PPI數據轉好，給了市場又一個重新評估利率和預期的理由。

要留意的是，月初美國債息開始抽升，10年期債息由0.544水平，急升至0.66厘(截至12日中午)，短期升幅之勢不容忽視。原因是美國財政部國債拍賣將創歷史新高，使債市面臨巨大的供給壓力，帶動債券價格下跌、利率走高，尤其是高年期債息利率高。早於上周美國財政部宣布，第三季國債拍賣會，將標售1,120億美元的國庫券和公債，較上季標售規模高出160億美元，創有史以來最高金額。供應大增下，息率回升。市場早已預期美國低息環境還要維持一段長時間，市場資金自然由高估值的美國科技股流出，流入新供應而且息率變得吸引的債券。投資者要留意，資金逆轉的短期狀況，屬利淡股市。

另一方面，美國國會未能就新一輪財政刺激方案達成共識，特朗普簽署了行政命令，宣布延長失業補助計劃，向失業民眾每周額外發放400美元的失業救濟金，並暫停課徵薪資稅。行政命令的有效性引發廣泛質疑，遭批評違憲。再者，有經濟學家估計，總統行政令救濟金總計只佔GDP的0.2%，實際是微不足道。

相反，共和民主兩黨的援助計劃更為重要，共和黨領導的參議院提出的援助計劃總額為1萬億美元，民主黨領導的眾議院通過的援助法案總額則超過3萬億美元。因此，美國股市要反彈還看兩黨的談判結果。美股跌，港股當然跟跌。A股近日走勢乏力，昨日低位見反彈，北向資金仍算維持淨流入，惟投資者整體仍對中美關係也存憂慮，也是利淡港股的原因之一。恒指暫時100天線支持為關鍵，昨日更轉跌為升逾350點，似乎指數未要太擔心。不過，近期個股走勢上，易跌難升，尤其是科技股，期望騰訊業績後走勢有好表現，帶動整體科技股板塊早日反彈。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)

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