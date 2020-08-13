【專家點評】楊俊文：資金輪動　流入弱勢板塊？

港股疫情由每天過百單，下降至雙位數，傳統經濟股如恒生銀行、滙豐控股、新鴻基地產、中移動等乘勢連升多日，恒指2天累升近1,000點。同時，之前超強勢股如騰訊、美團、中國建材、藥明生物和海底撈等都出現明顯回吐，意味市場強弱板塊都出現明顯輪動，資金由強股流向弱股。

由3月開始，筆者首次點名納指目標價10,000點，6月到達目標後提高目標為11,000點。之後一直維持11,000點不變，原因是11,000點相等於騰訊50倍PE，美團500倍，海底撈80倍，亞馬遜120倍，tesla特斯拉750倍，說白了就是天價。

當然股市資金夠，癲起上來天價之上還可以天外有天，千禧年科網股1,000倍Pe是常識就是好例子。然而，在百倍PE背後，建行市盈率只是5倍，新鴻基是6倍，中國平安是8倍，再貴的恒生銀行都是9倍。有一位投資前輩曾說過，再好的公司都有不值的一刻(太貴)；再垃圾的公司都有值得的時候(太便宜)。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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