港股表現反覆　滙豐回吐逾1%　聯通飆兩成

港股高開246點後反覆回吐，恒生指數曾倒跌63點，低見25,180點，暫於25,200點水平上落。國企指數升50點；恒生科技指數升100點，主板成交450億港元。

騰訊高開低走，股價倒跌0.6%報517.5元。恒指周五公布季檢結果，三隻「染藍」熱門阿里巴巴、美團點評及小米集團升1.9%、0.4%及1.7%。

中國聯通公布業績後，股價急升兩成，高見5.5元，是表現最佳藍籌。董事長王曉初表示，流動服務轉型開始見效，相信下半年5G上客會顯著加快，持續多年的「提速降費」亦應該快將結束。中國電信亦飆11.5%；中國移動飆5.6%重上60元。

滙豐控股連升3日後回吐，股價跌1.4%；旗下恒生銀行亦跌2%。其他金融股都有沽壓，友邦保險跌0.6%；建設銀行跌0.8%；中國平安跌0.4%。

地產股跌幅顯著，恒隆地產挫3.4%，是表現最差藍籌；信和置業跌2.7%；新世界發展跌1.6%；長實跌1%；九龍倉置業及新鴻基地產跌0.6%。

【09:20】騰訊升逾1% 創科及聯通績後炒上

港股持續反彈，恒生指數開市升246點或0.97%，報25,490點；國企指數高開70點或0.69%，報10,286點。恒生科技指數升106點或1.51%，報7,116點。

騰訊績後股價向好，開市報528港元，升1.4%。其他科技股做好，阿里巴巴升1.8%；美團點評升3%；小米集團升1.3%。瑞聲科技及舜宇光學升1.7%及1.2%。

創科實業及中國聯通績後有追捧，股價開市飆7.7%及7.2%，是表現最佳兩隻藍籌。

其他重磅股跟隨大市向上，友邦保險升2.8%報77元；香港交易所升1.3%；中國移動升0.9%；中國平安升0.7%；建設銀行升0.3%。

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