A股快報：兩市靠穩　康希諾上市飆逾2倍

滬深三大股指齊高開，滬綜指高開8點或0.27%，報3,328點；深成指高開64點或0.49%，報13,373點；創業板指高開21點或0.82%，報2,657點。

首隻「A+H」新冠肺炎疫苗股康希諾科創板上市首日高開124%，報470元人民幣(下同)，總市值突破1,100億元。

中國人民銀行開展1,500億元逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現淨投放1,500億元，淨投放金額刷新7月17日以來新高。據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.9429，較上日上調168點子，連升兩日。

截至周三(12日)，上交所融資餘額報7,265.84億元，按日減少30.87億元；深交所融資餘額報6,725.05億元，按日減少6.87億元；兩市合計13,990.89億元，按日減少37.74億元。

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