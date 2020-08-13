【專家點評】陳蓓敏：疫情或見曙光　利好油股

疫情病案突破2,000萬，各強國努力研發及製造疫苗，終於俄羅斯總統普京宣布俄羅斯成為首個註冊新疫苗國家，10月初有大量疫苗供應市場。美國和中國從貿易戰打起，不斷提升級數和層面，8月中雙方官員又再會面會議，以過往態度，投資者難有預期，漸趨向麻木，但求總統選舉早日進行，有更大方向預期。周二道指曾升穿28,150點，可惜收市時回吐，收於27,686點。拜登終選出副總統人選，選情漸見火藥味。

守得雲開見月明，澳門終於可恢復簽證珠海個人自由行和團隊遊。若疫情受控，未來可復關城市地方將見更多。本周開始，博彩股將陸續公布中期業績，因上半年疫情關係，壞業績是預期，重要是成本控制和未來中央對大灣區下的澳門定位及發展空間。

恒指昨日早段承接外圍偏軟，曾低見24,685點後反彈，午後升穿50天平均線，重返25,000關口以上，一眾與港經濟有關股份皆錄得約單位數字升幅。8月開局至今，上下波幅偏窄，僅千餘點，未能滿足月均波幅。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。筆者、客戶持有中石化和中石油)

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