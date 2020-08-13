壹傳媒股價由高位狂冧近八成　證監展開調查

對於壹傳媒股價連日異動，香港證監會周二(11日)罕見就個別公司發聲明，一直監察有關情況，及與壹傳媒相關的交易活動，並會與聯交所合作。《東網》獲悉，證監會及聯交所已開始行動，並已向證券界查詢。

有消息人士指，過去兩日證監會及聯交所就壹傳媒不尋常股價及成交量變動向個別證券業界查詢，並索取客戶資料、交易紀錄等。消息人士坦言，監管機構行動迅速，雖然他們向來有就股份異動進行查詢，在證券界內亦非「新鮮事」，惟過往通常事後才進行。

香港交易所發言人回應《東網》時指出，不評論個別公司或其股價走勢，重申所有香港上市公司必須遵守《上市規則》，而該所一直監察市場，致力確保執行有關規則時的全面性、公平性和透明度。

曾為壹傳媒主要股東的獨立股評人David Webb表示，投資者於市場上買入壹傳媒股票應要小心，因為這不是支持公司，而是支持沽出股票的賣家。

證監會在周二發表聲明指出，收到大量詢問及注意到壹傳媒股價及成交額近期大幅急升。就此異常上升，強烈建議投資者謹慎行事，當局一直在監察、並將繼續密切監察交易情況，會要求壹傳媒盡快將所有信息向市場作出披露。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020