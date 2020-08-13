毋懼疫情？歐美大型銀行上半年反高潮增聘1.9萬人

新冠肺炎疫情肆虐，然而，在上半年間，市場對銀行貸款及其他服務的需求激增，導致美國和歐洲的大型銀行增加1.9萬名員工，並在很大程度上暫時擱置裁員計劃。

財經媒體彭博報道，截至6月，前15大的歐美大型銀行中，有8家員工數目相比2019年底有所增長，4家減少，另外3家則保持不變。當中，以巴克萊增加員工的數量最多，增聘超過7,000人；而滙豐減少人數最多，裁員近3,000人。

事實上，在2008年金融危機和全球經濟衰退後的十年期間，大型銀行一直在裁員。然而在疫情期間，他們的招聘情況與其他行業形成鮮明對比。不過，雖然增聘人手說明大型銀行在這場疫情危機中處於更有利的地位，但他們在第三、第四季分別宣布解除3、4月實施的暫停裁員措施。

以巴克萊為例，該行表示將在9月底前暫停裁員。上半年員工增加數排名第二的富國銀行表示，一旦危機出現緩解，將開始嚴肅地削減成本，但未有說明具體時間框架。滙豐在6月表示，裁員行動在凍結3個月後重新啟動，該行在2月宣布3年內裁員3.5萬人的計劃。

然而，一些新增職位會繼續存在。花旗在1月表示，隨着公司加強信息技術力量，將為投行部門僱用2,500名程式員。美國銀行擬繼續推進今年校園招聘1,000人的計劃，並將進一步投資技術和營運。巴克萊在投行和信用卡部門增聘人手，預計該些業務將有進一步的增長。

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