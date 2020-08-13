聯通炒高兩成　中金升其評級至「跑贏」

聯通股價炒高20.35%，高見5.5元。

聯通上半年在客量萎縮之際仍按年多賺10.06%，至75.69億元人民幣(下同)，勝市場預期，並創過去10年最高的半年盈利，不派中期息。董事長王曉初指，這是因為流動服務轉型開始見效，又相信5G上客下半年會顯著加快，持續多年的「提速降費」亦應該快將結束。

根據公司的業績演示材料顯示，聯通上半年錄得服務收入按年增長4.04%至1,383.35億元。與「宅經濟」相關方面，流動數據收入按年增長1.39%至520.57億元；非話音固網電訊服務收入更按年增長16.69%至561.56億元，其中數據中心、專線及雲服務等組成的工業互聯網部分，收入按年增幅以金額計比整體服務收入的還要大。

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