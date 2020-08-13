【大行報告】中信上調騰訊盈利預測　目標價650元

中信証券維持騰訊「買入」評級，目標價續為650港元。

騰訊今年第二季收入按年增長29.34%至1,148.83億元，勝市場預期，期內純利按年大增37.16%至331.07億元，兩項數字均創季度紀錄新高。

騰訊股價最新跌0.96%，至515.5港元。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020