【大行報告】中信上調騰訊盈利預測 目標價650元
2020年08月13日 10:14
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中信証券發表報告認為，騰訊控股(00700)上半年遊戲業務表現強勁、金融和企業業務逐漸恢復，考慮到上半年業績超越此前預測，小幅上調該股2020年盈利預測，2020、2021及2022年的調整後公司淨利潤分別為1,207億、1,438億及1,727億元人民幣(下同)，原先預測為1,139億、1,385億及1,639億元；淨利潤分別為1,217億、1,463億、1,757億元，原先預測為1,159億、1,412億及1,674億元。
中信証券維持騰訊「買入」評級，目標價續為650港元。
騰訊今年第二季收入按年增長29.34%至1,148.83億元，勝市場預期，期內純利按年大增37.16%至331.07億元，兩項數字均創季度紀錄新高。
騰訊股價最新跌0.96%，至515.5港元。
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