【專家點評】鄧聲興：復星旅遊文化受惠行業復甦

旗下全球25家ClubMed度假村業務有望加快恢復增長。另外，復星國際擬拓湖北旅遊項目，有利集團增加旅遊產品網絡及拓大業務版圖。上方阻力位為10元，向下支持位為7.4元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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