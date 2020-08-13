【專家點評】鄧聲興：復星旅遊文化受惠行業復甦
2020年08月13日 10:16
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受惠新冠肺炎疫苗取得進展，市場憧憬旅遊業將加速復甦。復星旅遊文化(01992)管理層表示，7月底中國開放的5個度假村里面4個入住率超90%，遠高於行業平均復甦水平。
旗下全球25家ClubMed度假村業務有望加快恢復增長。另外，復星國際擬拓湖北旅遊項目，有利集團增加旅遊產品網絡及拓大業務版圖。上方阻力位為10元，向下支持位為7.4元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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