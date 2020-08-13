國鐵集團：至2035年建成高鐵約7萬公里

中國國家鐵路集團日前正式發布《新時代交通強國鐵路先行規劃綱要》，以系統化頂層設計文件的形式明確了中國鐵路未來30年的發展藍圖，首次提出到2035年將率先建成服務安全優質、保障堅強有力、實力國際領先的現代化鐵路強國。

根據規劃綱要，到2035年，現代化鐵路網率先建成，全國鐵路網約20萬公里，其中高鐵約7萬公里。20萬人口以上城市實現鐵路覆蓋，其中50萬人口以上城市高鐵通達。

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