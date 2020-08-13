【亂世買金】中信證券看好金價　上望2500美元

中信証券有色鋼鐵行業首席分析師李超發文稱，受疫苗註冊和美國刺激方案落空的影響，金價承壓回調。不過，相關事件不改變美國經濟仍將持續低迷，以及美國聯儲局仍將保持流動性釋放的事實。美匯指數的下探和對美元信用體系的衝擊，將成為黃金長周期上漲的動力。

該行指，黃金價格的短期調整不改變對於中長期金價的判斷，維持2020/2021年黃金目標價每安士2,100/2,500美元預測，維持黃金行業「強大於市」的評級。

現貨金價最新報每安士1,936.4美元，升1.08%。

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